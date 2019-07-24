МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Количество выявленных поддельных денежных знаков в банковской системе РФ во втором квартале 2019 года составило 9,178 тысячи штук, что на 2,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Банк России.

Больше всего обнаружено поддельных банкнот номиналом 5 тысяч рублей (6,316 тысячи штук), втрое меньше – номиналом одна тысяча рублей (1,902 тысячи штук), поддельных двухтысячных банкнот выявлено 671. Меньше всего обнаружено поддельных пятидесятирублевых купюр (12), при этом поддельных десятирублевых банкнот не обнаружено. Также были выявлены поддельные монеты номиналом 10 рублей (8), пять рублей (22) и один рубль (1).

"Во втором квартале 2019 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 9178 поддельных денежных знаков Банка России, что на 237 штук меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном и Северо-Западном федеральных округах (5,237 тысячи и 1,175 тысячи штук соответственно).

Поддельных банкнот иностранных государств за второй квартал 2019 года было обнаружено 648 штук. Большинство из них составили доллары США (441). Также были обнаружены поддельные евро (184), китайские юани (22) и фунты стерлингов (1).