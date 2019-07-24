МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Российские банки во втором квартале 2019 года выдали 3,02 миллиона новых кредитных карт, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле-июне 2019 года количество выданных новых кредитных карт составило 3,02 миллиона единиц, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (2,7 миллиона единиц)", — говорится в сообщении.

Самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах России во втором квартале было отмечено в Москве (192,5 тысячи штук), Московской области (150,9 тысячи), Краснодарском крае (118,2 тысячи), Санкт-Петербурге (113,6 тысячи) и Свердловской области (92,7 тысячи). При этом самая серьезная динамика роста выдачи среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (+33,3%), Крыму (+26,4%), Удмуртии (+23,3%), Санкт-Петербурге (+21,7%) и Краснодарском крае (+19%).

В то же время сокращение выдачи новых кредитных карт было отмечено в Волгоградской (-5,9%) и Кемеровской (-0,1%) областях.

Сообщается также, что продолжает сокращаться уровень просроченной задолженности по кредитным картам. Так, во втором квартале 2019 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам к общему объему действующих кредитов данного типа составила 13,7%, снизившись за год на три процентных пункта (во втором квартале 2018 года — 16,7%).