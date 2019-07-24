МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.

Документ был разработан группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Закон направлен на предотвращение и пресечение мошенничеств с жильем граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности.

В этих целях закон запрещает частным МФО выдавать займы под залог жилого помещения заемщика или иного физлица-залогодателя. Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита, подчеркивал Володин. Аналогично частным МФО запрещается выдавать займы под залог доли в праве на общее имущество, а также под залог права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве.

Вводимые законом запреты не будут распространяться на МФО, учредителями, акционерами или участниками которых являются РФ, ее регионы или муниципалитеты.

Одновременно устанавливаются требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний (МКК) по аналогии с МФО и устанавливается минимальный размер собственных средств (капитала) таких компаний. С 1 июля 2020 года минимальный капитал МКК должен составлять 1 миллион рублей. В следующие четыре года эта планка будет увеличиваться на 1 миллион рублей ежегодно. С 1 июля 2024 года она будет составлять 5 миллионов рублей.

Эти требования не будут распространяться на МФО предпринимательского финансирования и организации, учредителем (акционером, участником) которых является РФ, ее субъект или муниципальное образование.

Закон должен вступить в силу с 1 октября 2019 года, за исключением тех положений, для которых установлены иные сроки.