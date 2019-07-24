МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в январе-июне 2019 года составила 112,03 миллиарда рублей, увеличившись на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Банка России.

За январь-июнь 2018 года ВТБ получил чистую прибыль по РСБУ в размере 84,28 миллиарда рублей.

По итогам 2018 года чистая прибыль банка по РСБУ составила 256,6 миллиарда рублей, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом.

ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основным акционером банка является РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" — 92,23%) уставного капитала банка.