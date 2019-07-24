МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за июнь 2019 года выросла на 0,8 процентного пункта по сравнению с маем — до 30,8% по состоянию на 1 июля, следует из материалов Банка России.

Вложения нерезидентов в номинальном выражении увеличились к 1 июля до 2,559 триллиона рублей с 2,462 триллиона рублей на 1 июня. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 июля вырос до 8,309 триллиона рублей с 8,2 триллиона на 1 июня.

В середине июля ЦБ сообщал, что нерезиденты и "дочки" иностранных банков в июне сохраняли высокий спрос на российские ОФЗ, всего на аукционах Минфина РФ они купили госбумаг на 42 миллиарда рублей, или 39% объема размещения.

Доля нерезидентов в ОФЗ на начало 2019 года составляла 24,4% против 33,1% на начало 2018 года.