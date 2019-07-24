МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению "Открытия" принял обеспечительные меры в виде ареста имущества пяти бывших топ-менеджеров банка в деле о взыскании с них более 289,5 миллиарда рублей убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд наложил арест на имущество пяти ответчиков в пределах суммы иска к ним за исключением денежных средств в размере 80% ежемесячной заработной платы.

Ответчиками в иске указаны экс-предправления Евгений Данкевич, экс-президент банка Рубен Аганбегян, основатель "Открытия" Вадим Беляев, бывшие члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также бывший основной акционер АО "Открытие холдинг". Это рекордный в России по сумме требований иск о возмещении убытков банка бывшими контролирующими лицами.

Как сообщили в суде представители сторон, "Открытие" просило наложить арест на все банковские счета ответчиков-физлиц, а также на иное имущество, принадлежащее или принадлежавшее им ранее. Перечень конкретного имущества в заявлении не указывался.