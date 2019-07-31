ВАШИНГТОН, 31 июл — ПРАЙМ, Екатерина Соболь. Участие Facebook в проекте криптовалюты Libra заставило занервничать как власти, так и представителей бизнеса по обе стороны Атлантики. И дело не только в опасениях, что Libra может быть использована спонсорами терроризма или для отмывания денег — проект соцсети, словно слон в посудной лавке, нарушит хрупкую мировую финансовую архитектуру, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Facebook объявила о своем участии в проекте в середине июня. Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение Facebook — Calibra. Помимо Facebook в проекте участвуют еще десятки компаний по всему миру. Среди них PayPal, Mastercard, Vodafone, Visa, Uber, Booking Holdings, eBay. Кстати, глава Calibra Facebook Дэвид Маркус — в прошлом президент PayPal. BARRON'S: Биткоин - правильный выбор в преддверии снижения ставок ФРС

Сам Facebook позиционирует себя как одного из равноправных участников этого проекта. Однако эксперты утверждают, что из-за доступа к данным 2,4 миллиарда пользователей именно Facebook будет играть в проекте ключевую роль.

Кошелек Calibra будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. Криптовалюта позволит как оплачивать товары и услуги, так и переводить средства. Запуск продуктов запланирован на 2020 год. Частично или в тестовом режиме криптовалюта может заработать и раньше. Например, Facebook близок тому, чтобы запустить платежный сервис в WhatsApp в Индии, сообщали ранее источники агентства Блумберг. По данным агентства, цифровые платежи достаточно популярны среди жителей Индии, а пользовательская база WhatsApp оценивается более чем в 300 миллионов человек.

Такие платежи потенциально привлекательны для развивающихся стран в силу их дешевизны. Как утверждает Facebook, это лоукост-переводы, либо за них не будут взиматься средства совсем. Транзакции, при соблюдении всех требований по безопасности, могут быть проведены любым пользователем, у которого есть смартфон, способный принимать текстовые сообщения.

Глава Calibra Facebook в ходе слушаний в сенате США в середине июля пояснил, что пользователям придётся создавать новый аккаунт, чтобы подключится к сервису Calibra. Этот сервис будет запрашивать документ, удостоверяющий личность. Данные, предоставленные пользователем, будут проверяться службой безопасности Calibra. ОБЗОР: Биткоин утратил почти треть стоимости на фоне угасшей шумихи вокруг Libra

Согласно официальному техническому документу проекта, который был опубликован Facebook в середине июня, расчеты будут идти через криптовалюту Libra. Это стейблкоин (stable coin), который привязан к запасам фиатных (реальных) нацвалют или товаров. За счет этой привязки стоимость стейблкоинов менее волатильна, чем курсы традиционных криптовалют. Стоимость Libra будет рассчитываться, исходя из стоимости доллара, фунта стерлингов и японкой иены (по одной нацвалюте от Америки, Европы и Азии). Сохранность Libra будет обеспечиваться через надежные активы, такие как вклады в наличных и высоколиквидные краткосрочные гособлигации.

Маркус также рассказал, что резервы (Libra Reserve), которые будут обеспечивать криптовалюту, будут зависеть от размера ее эмиссии. Резервы будут храниться в крупнейших мировых банках, в каких именно – предмет консультаций с группой G7.

Крупнейшие рейтинговые агентства S&P и Fitch уже высказались по поводу Libra. S&P считает, что она способна решить многие проблемы, присущие криптовалютам, однако правительства стран не позволят ей стать "параллельным источником кредитования вне денежно-кредитной политики центральных банков". Рейтинговое агентство полагает, что Libra можно рассматривать как платежную систему, похожую на PayPal или WeChat, "но с блокчейном и валютой". В отчете Fitch криптовалюта оценивается как потенциально жизнеспособная, поскольку имеет ряд технологических преимуществ.

ИСПУГАЛИСЬ НЕ НА ШУТКУ

Лидеры стран и мировые Центробанки, законодатели по обе стороны океана всерьез обеспокоены запуском новой криптовалюты. За прошедшие три недели тема Libra стала одной из центральных в верхней и нижней палатах конгресса США, где прошли слушания с представителем проекта, на встрече G7 во Франции и да дискуссионных площадках Вашингтона. СМИ: Facebook близок к запуску платежной системы в WhatsApp в Индии

Глава некоммерческой организации Information Technology and Innovation Foundation (ITFT) Роберт Аткисон в беседе с РИА Новости объяснил такой повышенный интерес к вопросу масштабом Facebook.

"С одной стороны, законодатели боятся того, что Libra с ее потенциальным доступом к почти трем миллиардам пользователей может быть использована для незаконной деятельности, а с другой, что она может составить конкуренцию банковскому сектору по всему миру", — поделился он своим мнением в кулуарах Брукингского института. Сам Facebook категорически отрицает, что претендует на этот рынок.

О том, что Libra может стать инструментом в руках мошенников и террористов говорили и глава ФРС Джером Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин. Последний заявил, что запуск Libra — "вопрос нацбезопасности" и до момента, когда создатели криптовалюты снимут все вопросы у властей США, "еще очень далеко". Именно Libra заставила высказаться и президента Дональда Трампа, который заявил, что не доверяет ни ей, ни другим криптовалютам, призвав эмитентов получить банковскую лицензию.

Дискуссия по Libra перетекла и на площадку встречи министров финансов стран G7, где по ней была высказана серьезная и единогласная озабоченность, заявил на пресс-конференции по итогам прошедшего саммита глава минфина Франции Брюно Ле Мэр. Он отметил, что хотя все и признают полезность инноваций в финансовой сфере, такие проекты, как Libra представляют большие технические и политические сложности. Политическая проблема в том, что "страны не могут согласиться с тем, что частная компания создает свою собственную валюту без какого-либо демократического контроля".

Уровень напряженности не снизился и после того, как Маркус в сенате заверил, что все вопросы будут решаться и обсуждаться со всеми регуляторами. До тех пор криптовалюта не будет запущена, подчеркнул он.

Тем не менее, профессор Университета Калифорнии Мерша Барадан в ходе слушаний в банковском комитете сената по криптовалюте во вторник заявила, что американцы страдают от существующей банковской системы, особенно речь идет о среднем классе и малообеспеченных гражданах. С помощью этой технологии можно добиться улучшения жизни американцев, уверена она.

"Они (граждане США) тратят миллиарды долларов на то, чтобы платить банкам проценты за переводы, оплату штрафов за перерасходы и снятие наличных. Эти миллиарды долларов могут вернуться в кошельки американцев (за счет появления таких сервисов как Libra)", — подчеркнула эксперт.

ЗА И ПРОТИВ

Топ-менеджер в европейской IT-компании, пожелавший остаться неназванным, заявил РИА Новости, что опасения властей совершенно оправданы.

"Речь идет о монополисте, который огромен не просто для Европы или Китая, он огромен для всех. Я не просто считаю, что это сложный политический вопрос, как сказал глава минфина Франции, я полагаю, что нельзя позволять им (Facebook) развивать параллельно свою валюту", — отметил он. Собеседник агентства добавил, что Facebook мог бы запустить этот проект и раньше, если бы не скандал с Cambridge Analytica, когда были скомпрометированы данные 87 миллионов пользователей соцсети. В результате соцсеть потеряла время на запуск и "сейчас в рядах догоняющих".

Скептически о Libra в беседе с РИА Новости отозвался и руководитель вашингтонского аналитического агентства Smith's Research & Gradings Терри Смит. Он считает, что несмотря на то, что Facebook стремится создать платежный инструмент "для всех", рынок криптовалют слишком нов и полон опасностей, и давать доступ к нему широкому кругу людей нельзя. "Как с любой революцией, а именно революцию затеял Facebook, жертвами станут простые люди", — уверен он. Calibra Facebook пообещала блокировать электронные кошельки физлиц под санкциями

Эксперт напомнил, что стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина до сих пор очень волатильна. Во вторник вечером она опустилась ниже 10 тысяч долларов, снижение цены превысило 10%. Падение произошло на фоне критики по криптовалюте Libra, отметил он. Смит резюмирует, что этот рынок нестабильный, заслужил плохую репутацию, и ему еще предстоит долгий путь, чтобы на него можно было хоть как-то полагаться.

Несколько иной точки зрения придерживается управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак. Он считает, что создание такой криптовалюты — хороший знак и Facebook и его партнеры "делают правильную вещь". Но власти, к сожалению, забывают о том, что тот же биткоин, хоть и использовался в некоторых сомнительных сделках, в чем-то другом привносил и позитивные тенденции на рынок, говорит Шостак.

"Это может сделать и Libra. Тем не менее, даже по итогам слушаний в конгрессе Facebook не удалось снять спорные вопросы, и в ближайшем будущем о полноценном запуске этой валюты говорить не приходится", — сожалеет он.

Впрочем, сенаторы по итогам слушаний во вторник согласились с приглашенными экспертами, что остановить прогресс невозможно. Если же США будут блокировать развитие технологий, лидерами в этой области станут другие страны. "Это (эра криптовалюты) наступает, и нам нужно учиться иметь с этим дело", — признал сенатор Джон Тестер. На что профессор Барадан добавила, что "проблемы не с технологиями, проблемы с людьми (которые стремятся использовать криптовалюту незаконно)". Джереми Эллер из The Blockchain Association (ассоциация, объединяющая провайдеров технологии блокчейн) заявил, что американским законодателям самое время не останавливать новые технологии, а задуматься над новым "крипторегулированием".