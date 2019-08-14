МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Средний размер выданного автокредита во втором квартале текущего года вырос на 8,4% в годовом выражении — до 769,7 тысячи рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, во втором квартале 2019 года средний размер автокредита составил 769,7 тысячи рублей, увеличившись на 8,4% (или на 59,7 тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (710 тысяч рублей)", — говорится в сообщении.

За отчетный период самый большой средний размер автокредита среди 30 регионов-лидеров по объемам автокредитования был отмечен в Москве (1,115 миллиона рублей), Московской области (966 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (940,8 тысячи рублей), а также в Краснодарском крае (876 тысяч рублей) и ХМАО (863,6 тысячи рублей). В свою очередь, самое низкое значение показателя было зафиксировано в Кемеровской (466,7 тысячи рублей) и Кировской (547,2 тысячи рублей) областях, Удмуртии (617,3 тысячи рублей) и Татарстане (637,3 тысячи рублей).

При этом самая серьезная динамика роста среднего размера автокредита во втором квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года была продемонстрирована в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) (+14,8%), Рязанской области (+14,7%), Ставропольском крае (+14,5%), Московской области (+13,8%) и Чувашии (+12,6%). В то же время средний размер автокредита сократился в Кемеровской (-27,6%), Кировской (-6,6%) и Новосибирской (-1%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель вырос на 11,1% и 12,1% соответственно.

"Во втором квартале текущего года средний размер автокредита рос достаточно умеренными темпами. Одной из главных причин роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года явилось удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит", — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

"Кроме того, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. В настоящее время они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне", — добавил он.