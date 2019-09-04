ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ, Екатерина Верейкина. Группа "Открытие", летом завершившая почти двухлетнюю санацию, активно готовится к приватизации в 2021 году. О том, какие активы группа может приватизировать, будет ли продавать НПФ, сколько планирует заработать по итогам года, а также что будет делать с пакетами акций ВТБ и Polymetal рассказал в интервью агентству "Прайм" глава финансовой группы Михаил Задорнов в кулуарах Восточного экономического форума.

— Какую чистую прибыль по итогам года Вы ожидаете по группе "Открытие" с учетом, что за первое полугодие группа заработала 33,4 миллиарда рублей по МСФО?

— Это результат группы, сам банк заработал за первое полугодие 23 миллиарда рублей по МСФО. Поэтому по году мы ждем для банка 30-32 миллиарда рублей по банку. И в первом полугодии так удачно сложилось, что нам небанковские компании группы принесли треть прибыли. Если такая пропорция сохранится, то группа в целом должна заработать 40-45 миллиардов рублей в 2019 году. Оговорюсь, что если не случится форс-мажоров.

- Вы в июне говорили, что будете решать, что делать с 14,83% акций ВТБ. Принято ли уже решение?

- Мы в этом году ничего с этим пакетом не собираемся делать, с ним будем разбираться в дальнейшем по мере решения более неотложных вопросов. К сожалению, он нам приносит мало дивидендов, но повысился за последнее время в цене. Мы как раз в третьем квартале получим дополнительную позитивную переоценку стоимости всего пакета.

- Какие дивиденды Вы ожидаете по итогам 2019 года?

— Официально стратегия ВТБ предлагает к выплате 50% прибыли, ВТБ в этом году ориентируется на 200 миллиардов рублей чистой прибыли. Вот 100 миллиардов рублей должно быть распределено между акционерами. Но мы посмотрим сейчас результат 9 месяцев и осенью будем на совете директоров обсуждать возможность промежуточных дивидендов.

- Но ВТБ ведь не платит промежуточные дивиденды, вы будете инициировать их?

— Мы договаривались на набсовете, что осенью этот вопрос обсудим и это будет зависеть от динамики прибыли банков. Думаю, миноритарные акционеры нас с удовольствием поддержат.

- На балансе "Открытия" 6,93% акций Polymetal. Не планирует ли банк продавать этот пакет или, наоборот, наращивать? Вы также говорили, что подумаете над еще одной попыткой по введению своего представителя в совет директоров компании?

— Мы не планируем продавать этот пакет, он показывает хорошую динамику акций. С советом директоров — тут у нас ситуация пока не меняется.

- Вы входите в набсовет Банка непрофильных активов. Какого объема возврата активов набсовет "Траста" ожидает от банка по итогам года?

- Цель текущего года — 50-60 миллиардов рублей, и я думаю, она будет выполнена.

- В июне Вы говорили, что потребуется дальнейшая реструктуризация долга ОВК. Компания уже обращалась за реструктуризацией? Когда планируется провести реструктуризацию? Какой объем долга сейчас у компании перед группой?

- В сентябре наступит срок погашения четверти облигаций почти на 4 миллиарда рублей, и в сентябре долг по облигациям в 15 миллиардов будет реструктуризирован. Но я хочу сказать, что по итогам года общий долг ОВК — кредиты, займы, облигации — очень заметно сократятся. И это очень сильно оздоровит финансовое положение ОВК, поэтому в следующем году процентные платежи будут уже намного меньше.

- В 2021 году планируется провести приватизацию банка "Открытие", в разное время назывались разные потенциальные пакеты для приватизации. Есть ли уже точное понимание, какую долю будете выводить на рынок? От чего это будет зависеть?

- Мы по-прежнему планируем приватизацию на 2021 год, но точные сроки и форму мы пока не обсуждали. Пока наша главная задача сейчас — хорошие бизнес-результаты как подготовка к приватизации.

- Планирует ли "Открытие" провести приватизацию Росгосстраха и НПФ "Открытие"?

— НПФ вряд ли имеет смысл приватизировать, а по Росгосстраху если у кого-то из инвесторов будет интерес, мы с удовольствием рассмотрим предложение по приватизации пакета.

- Планируете ли Вы продажу НПФ "Открытие"?

- Пока в продаже мы не видим необходимости, но нельзя говорить, что мы вообще не планируем, все зависит от цены.

- Рассматриваете ли Вы возможность приобретения других НПФ?

— Никогда не говори никогда. Если будет интересное предложение, мы готовы рассмотреть. Но пока у нас нет готовых сделок тут.

- Какие нацпроекты интересуют "Открытие"?

— Для нас интересны жилищное строительство, транспортная инфраструктура. С точки зрения проектов "Демография" и "Здравоохранение" мы готовы выступать не только кредитором, но и гарантом строительства детских садов, школ — это когда банк фактически гарантирует окончание строительства этих объектов, а региональные власти закладывают бюджет.

- Вы сегодня сообщили, что "Открытие" удвоит свое присутствие на Дальнем Востоке. А в целом как вы будете развивать сеть банка?

— Количество офисов мы сейчас потихоньку сворачиваем. У нас сейчас 750 офисов, мы считаем, что это несколько избыточно для нашей нынешней клиентской базы. У нас сейчас 3 миллиона физлиц и 200 тысяч малых и средних предпринимателей. Правда, к концу 2020 года мы ожидаем примерно 4,2 активных физических лиц, очень сильно увеличим малый бизнес у себя на балансе, но даже для этой клиентской базы наша инфраструктура избыточна, мы ее будем оптимизировать, одновременно обновляя и создавая новый формат офисов.

- Какого решения Вы ожидаете от ЦБ по ключевой ставке? И какую ставку по ипотеке Вы ожидаете по рынку в конце года?

— Снижения на 0,25 процентного пункта. Ожидаем, что она снова уйдет ниже 10%, это очевидно. Есть шанс, что к концу следующего года при снижении ключевой ставки она уйдет и на уровень ниже 9%.

- Как Вы оцениваете текущее состояние российской экономики?

— Хотелось бы видеть более высокие темпы экономического роста. Финансовая система и в этой ситуации себя чувствует хорошо, не секрет, что банковская система в этом году хорошо заработает, страхование приносит прибыль. Но всем экономическим агентам нужен более высокий рост экономики.

- Какую прибыль Вы ожидаете у банковского сектора по итогам 2019 года?

— Абсолютно рекордную — между 1,8-2 триллионами рублей.