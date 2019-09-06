МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе 2019 года выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 593,2 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

При этом прибыль за август увеличилась на 2,9% и составила 73,6 миллиарда рублей против 71,5 миллиарда рублей годом ранее.

Вклады населения в Сбербанке на 1 сентября 2019 года по РСБУ выросли на 1% по сравнению с показателем на 1 января, до 13,168 триллиона рублей, средства юридических лиц увеличились на 1,5%, до 7,088 триллиона рублей, следует из отчетности банка.

"Средства физических и юридических лиц без учета валютной переоценки в августе снизились на 0,2%, с начала года объем данных средств вырос на 2,5% без учета валютной переоценки. Отток средств физических лиц в августе во многом объясняется сезонностью", — говорится в сообщении.