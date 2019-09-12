МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Оснований ожидать от Банка России мягкой денежно-кредитной политики в настоящее время нет, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин.

"Сейчас пока, на наш взгляд, нет оснований для того, чтобы ожидать, что есть предписания для того, чтобы она (денежно-кредитная политика ЦБ — ред.) была мягкой", — сказал он, выступая в рамках Московского финансового форума.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" будет работать презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия смогут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.