СОЧИ, 13 сен — ПРАЙМ. Банк России часто призывают залить экономику деньгами, но включение "печатного станка" только помешает росту экономики РФ, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"ЦБ имеет много рычагов влияния на экономической рост. Мы часто слышим обвинения, что у Центрального банка нет цели экономического роста, что Центральный банк не думает об экономическом росте. На самом деле, это глубоко не так. По всем направлениям у нас конечной целью является поддержание экономического роста и поддержание благосостояния людей", — сказала она в ходе банковского форума в Сочи.

"Когда нас в этом обвиняют, обычно упрекают, что мы не включаем "печатный станок" для того, чтобы поддержать экономический рост. На наш взгляд, включение "печатного станка" и излишне дешевые деньги не помогут экономическому росту, а помешают экономическому росту", — заключила Набиуллина.

В начале сентября Банк России снизил базовый прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году до 0,8–1,3% с 1–1,5%, в 2020 году до 1,5-2% с 1,8-2,3%, в 2021 году до 1,5-2,5% с 2-3%.