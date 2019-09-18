МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Прибыль российского банковского сектора в январе-августе текущего года составила 1,4 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года почти в 1,6 раза, следует из опубликованного ЦБ обзора о развитии банковского сектора.

"Прибыль (нетто) банковского сектора за январь-август 2019 года составила 1,4 триллиона рублей (0,9 триллиона рублей – за январь-август 2018 года)", — говорится в документе регулятора. При этом в ЦБ отмечают, что рост финансового результата в текущем году относительно предыдущего года носит преимущественно технический характер вследствие применения кредитными организациями корректировок в соответствии с МСФО 9.

Регулятор подчеркивает, что в банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций.

Так, за январь-август прибыль в размере 1,492 триллиона рублей показали 347 кредитных организаций, что составляет 76% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 сентября 2019 года. Убыток в в размере 138 миллиардов рублей был зафиксирован в 99 кредитных организаций (22% от всех кредитных организаций).

По данным, обнародованным в обзоре, вклады россиян в банках в августе выросли на 0,4%, до 29,463 триллиона рублей.

"Приток вкладов физических лиц в текущем году стабилен. В январе-августе 2019 года он заметно превышал показатель аналогичного периода предыдущего года (+4,7% против +2,5%)", — отметили в регуляторе.

Депозиты и средства организаций за тот же период с исключением влияния валютной переоценки снизились на 0,1%, до 27,198 триллиона рублей.

Таким образом, вклады населения в российских банках в августе выросли несколько большими темпами, чем в июле — тогда они увеличились на 0,2%, до 29,054 триллиона рублей. Регулятор в своем документе отмечал, что приток средств свидетельствует о сохранении доверия к банковскому сектору и вкладам как направлению сбережения денежных средств.

При этом валютные вклады россиян в августе на фоне снижения ставок по ним и ослабления рубля впервые с начала текущего года снизились на 1,2% в долларовом эквиваленте.

"В августе впервые с начала года снизились вклады в иностранной валюте (-1,2% в долларовом эквиваленте), в то время как вклады в рублях продолжили расти (+0,8%). На динамику валютных вкладов, скорее всего, повлияло снижение ставок по ним, а также ослабление рубля, в результате чего покупка валюты и размещение ее во вклады стали непривлекательными", — сказано в документе.

В целом же на фоне ослабления рубля в августе доля вкладов в иностранной валюте в совокупном объеме вкладов выросла с 21,1 до 21,5%.

По данным регулятора, российские банки в августе нарастили кредитование населения на 1,8%, а корпоративное кредитование показало рост на 0,6%, расширение кредитования в основном обеспечил розничный сегмент. Все данные приводятся с исключением влияния валютной переоценки.

"Почти три четверти прироста совокупного объема кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам в текущем году обеспечил розничный сегмент. После трех месяцев замедления прирост кредитов физическим лицам в августе снова ускорился",- говорится в документе ЦБ.

Регулятор указывает, что годом ранее в августе наблюдался локальный максимум прироста розничного кредитования, и в целом за восемь месяцев 2018 года розничный сегмент расширился быстрее, чем в текущем году — прирост составил 14,3%.

"Продолжающееся смягчение денежно-кредитных условий (когда вслед за снижением ключевой ставки Банка России, доходностей ОФЗ и замедлением инфляции происходит уменьшение стоимости фондирования для банков) создает предпосылки для снижения процентных ставок по банковским кредитам, что является фактором, способствующим росту кредитования", — пояснил ЦБ.

Авторы документа указывают, что динамика корпоративного кредитования в текущем году в целом сдержанная: несколько замедлившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, этот сегмент за январь-август вырос на 3,5%. При этом в августе продолжилось, хотя и более медленными темпами, снижение корпоративных валютных кредитов в долларовом эквиваленте: до 0,3% против снижения на 1,4% в июле. Месячный прирост рублевых корпоративных кредитов, напротив, заметно ускорился – до 1% с 0,4%.

За январь-август 2019 года доля валютной составляющей в корпоративном кредитном портфеле сократилась на 3,2 процентного пункта, хотя в августе на фоне ослабления курса рубля она "отыграла" 0,7 процентного пункта, и составила 25,6% на 1 сентября.