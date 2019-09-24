МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Крупнейший российский банк — Сбербанк — начинает продавать новые и поддержанные автомобили через свой новый маркетплейс, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с переговорами по данному вопросу.

Отмечается, что этот проект разрабатывается по аналогии с сервисом банка "ДомКлик" для покупки недвижимости и оформления ипотеки онлайн.

Как сообщили собеседники, Сбербанк ведет переговоры с крупнейшими игроками автомобильного рынка, а площадка объединит основных участников.

"Сбербанк действительно хочет заняться этим рынком, так как он огромный, и к тому же продажа вторичных автомобилей гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты",— рассказал один из источников.

Другой собеседник добавил, что этот проект завязан на "дочку" Сбербанка Сетелем Банк, главной специализацией которого является автокредитование.

В приложении "Сбербанк Онлайн" подать заявку на автокредит можно уже сейчас. В ближайшее время там появится каталог машин. Предположительно, каталог будет взят из "Авто.ру".