ТОКИО, 24 сен — ПРАЙМ. Глава Центрального банка Японии Харухико Курода считает, что внедрение виртуальной валюты, такой как Libra, которую создает соцсеть Facebook , окажет "огромное влияние на общество, поэтому требует самого высокого уровня регулирования".

По данным агентства Рейтер, соответствующее заявление Курода сделал в ходе встречи с представителями бизнес-кругов в японской Осаке.

"В том случае, если будут введены стейблкойн, такие как Libra, это окажет огромное влияние на общество, поэтому необходим самый высокий уровень регулирования", — цитирует агентство слова главы Банка Японии.

Кроме этого Курода подчеркнул чрезвычайную значимость международного сотрудничества для осуществления такого регулирования.

Libra – криптовалюта, которая разрабатывается и управляется швейцарским фондом и консорциумом компаний во главе с Facebook. По данным СМИ, продукт уже получил поддержку Visa, Mastercard, PayPal, Uber, eBay, Farfetch и других компаний. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдёт в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнётся тестирование.