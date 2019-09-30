МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Возможность установления отрицательных ставок по валютным вкладам граждан не обсуждается, речь идет только о депозитах юридических лиц, заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

"Ставки в еврозоне сегодня отрицательные, и к нам обратились кредитные организации по поводу начисления отрицательных ставок по вкладам юридических лиц. По вкладам граждан ничего такого не обсуждается", — сказал он в ходе прямого эфира с гражданами в рамках Международной недели инвесторов.

"Что касается денежных средств юридических лиц, которые держат евро в российских кредитных организациях, для введения возможности установления отрицательных ставок необходимы изменения в Гражданский кодекс. Создана рабочая группа, которая сейчас работает над принципами введения данной возможности в российское регулирование", — продолжил Швецов.

"Еще раз хочу повторить, что речь идет только о юридических лицах", — добавил он.

ЦБ РФ в начале сентября опубликовал доклад, в котором обратил внимание на то, что российские банки при размещении средств в европейские активы сталкиваются с отрицательными ставками. Вместе с тем привлечение клиентских средств в евро не может осуществляться ими по отрицательным ставкам, поскольку такая возможность для банков не предусмотрена гражданским законодательством, отмечал регулятор.

Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова говорила, что Банк России изучает предложения банков, которые просят предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам. Она отмечала, что это потребует серьезного изменения законодательства.