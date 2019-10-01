МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Российские ритейлеры уже начали активно тестировать оплату товаров по QR-коду в рамках Системы быстрых платежей (СБП), несмотря на установление Банком России комиссий за такие операции с 1 октября. По мнению экспертов, магазинам окажется выгоднее работать с QR-кодами, поскольку себестоимость услуги для них будет ниже по сравнению с классическим эквайрингом. А опрошенные РИА Новости кредитные организации рассказали, какие товары уже можно оплатить по QR-коду, и поделились своими планами распространения этой технологии.

Максимальный уровень комиссий, которые банки могут взимать с магазинов в рамках СБП, составляет 0,7% от суммы платежа, в то время как комиссия за эквайринг в среднем равна 2,2-2,4% от оборота торговой точки, для интернет-магазинов — от 3% до 4%, а тариф за мобильный эквайринг колеблется в пределах от 2,5% до 3%.

Платежные системы ввели ряд льгот по эквайрингу с 1 октября в отношении социально значимых товаров и крупных покупок, однако даже несмотря на это для российских магазинов будет выгоднее работать с QR-кодами, сказал агентству управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

"При оплате с помощью QR-кода ритейлерам нужно будет платить до 0,7% выручки, в то время как эквайринг будет обходиться заметно дороже даже после ожидаемого в октябре снижения тарифов. При этом запуск оплаты по QR-кодам вряд ли отразится на ценах для конечного потребителя. Однако распространение такой системы оплаты позволит более активно работать компаниям сегмента малого бизнеса, поскольку для них уменьшение выручки даже на несколько процентов болезненно", — пояснил эксперт.

Все системно значимые кредитные организации страны обязаны стать участниками СБП с 1 октября, однако крупнейший российский банк — Сбербанк — этого до сих пор не сделал. Регулятор пригрозил ему штрафами за позднее подключение к системе. При этом Сбербанк запустил свою систему оплаты по QR-коду намного раньше банков, которые подключились к СБП.

ЧТО МОЖНО ОПЛАТИТЬ ПО QR

Два основных направления использования QR-кодов в рамках СБП, которые сегодня предлагают российские банки, — это непосредственно расчеты за товары в магазинах и оплата жилищно-коммунальных услуг. Пока расчеты для физических лиц проводятся бесплатно, а уровень комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий в рамках СБП, колеблется от нуля до 0,7% от суммы платежа и зависит от вида деятельности предприятия.

Многие торгово-сервисные предприятия проявляют интерес к подключению к СБП и использованию QR-кодов как альтернативного способа оплаты товаров, рассказал РИА Новости руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

"У ВТБ есть два крупных проекта. Например, с "М.Видео-Эльдорадо" мы недавно подготовили программное обеспечение касс и платёжных терминалов и готовы к старту тестирования в рамках пилотного проекта по приёму быстрых платежей", — поделился планами ВТБ.

Кроме того, банк запустил тестирование СБП с ритейлером re:Store, благодаря чему клиенты банков, подключённых к сервису, уже этой осенью смогут совершить покупку по QR-коду в магазинах сети, участвующих в этом пилотном проекте.

ПЛАНЫ БАНКОВ

Одним из первых банков, внедривших оплату товаров по QR-коду в рамках СБП, стал "Русский Стандарт". Банк с августа активно подключает клиентов к системе, на сегодня он обеспечил техническую возможность оплаты покупки с помощью СБП в магазинах Wildberries, "220Вольт" и в одном из московских баров.

Промсвязьбанк — единственный банк-участник пилотного проекта оплаты ЖКХ с помощью СБП, к сервису подключен один поставщик услуг ЖКХ, подключение остальных планируется после завершения эксперимента.

Активно над внедрением оплаты по QR-коду работают и региональные банки. Так, крупнейший банк Татарстана "Ак барс" в настоящее время ведет переговоры с сетью аптек и несколькими крупными продуктовыми ритейлерами. Сервис оплаты покупки через QR-код разработал также уральский СКБ-банк. Клиенты — физические лица уже могут платить с помощью приложения СКБ-банка в торговых точках, предоставляющих этот сервис от банков-участников СБП.