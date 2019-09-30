МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Сбербанк планирует уже этой осенью запустить проект по приему оплаты ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов. По данным РБК, это будет доступно жителям удаленных и малонаселенных пунктов – все обязательные платежи они смогут осуществить прямо в магазине. Воспользоваться сервисом смогут лишь клиенты Сбербанка, для которых он станет неким аналогом мобильного приложения "Сбербанк Онлайн". Оплатить таким образом можно будет штрафы, налоги, пошлины, интернет, ТВ. Кассир возьмет квитанцию об оплате, вобьет всю необходимую информацию, примет платеж и выпишет чек.

Это продолжение темы по расширению доступности финансовых услуг для населения, поскольку многие жители небольших и удаленных населенных пунктов не имеют интернета, смартфона, да и не умеют всем этим пользоваться. Особенно это касается людей старшего поколения.

Первый эксперимент по возможности получать наличные через кассы магазинов уже осуществляется в рамках требования ЦБ обеспечить доступность финансовых услуг в небольших и отдаленных населенных пунктах. По оценке самого Сбербанка, такую возможность банк предоставляет в 700 торговых точках, расположенных в 76 регионах. До конца текущего года их число планируется увеличить до 3 тысяч.

ПОПЫТКА СЭКОНОМИТЬ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, причина реализации новации кроется скорее не в желании Сбербанка заработать – особой выгоды тут нет, а в социальной ответственности крупнейшего банка России, а также в желании сэкономить на содержании банкоматов или отделений в определенных регионах. Кроме того, таким путем можно реализовать платежи через QR-коды, которые сейчас продвигает и ЦБ, и Сбербанк. Это позволит сэкономить на эквайринге.

"Подобный сервис хорошо ложится именно на организацию выдачи наличных на кассах магазинов", — признает доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Для небольших населенных пунктов, где дорого поставить банкомат или открыть операционную кассу — это расширение возможностей обслуживания. Банк же таким путем может снижать свои издержки. Правда, в отличие от снятия наличных, на подобных операциях особо не заработаешь, так что это может выглядеть как дополнение к уже имеющейся услуге. Населению это в ряде мест должно быть удобным, полагает она.

По мнению председателя правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, новация, скорее всего, призвана продвигать использование в оплате QR-кодов. "В потенциале развитие этой технологии приведет к тому, что любую оплату можно будет провести практически мгновенно. Кроме того, это дешевле, чем платежи с использованием традиционных платежных систем Visa и MasterCard. Получается, что большинство операций мы производим внутри страны, а задействуем эти системы, которые немало берут за эквайринг", — говорит эксперт.

Он напомнил, что раньше кассы в магазинах также использовались для перевода тех или иных платежей, например, для оплаты сотовой связи, но с развитием технологий это сошло на нет. Кто-то из ритейлеров пытался чуть ли не продавать туристические путевки, однако сейчас в крупных городах это никому не нужно. Вместе с тем, с развитием технологий, позволяющих принять платеж без дополнительных усилий и траты времени со стороны продавца, подобные проекты имеют определенные шансы на успех, добавил эксперт.

НЕВЫГОДНЫЙ СЕРВИС

Вместе с тем, эксперты сходятся во мнении, что даже в отдаленных уголках России все больше людей предпочитают использовать интернет-банкинг. "Даже старшее поколение сегодня предпочитает оплачивать данные услуги через личный кабинет. Скорее можно говорить о КСО (корпоративной социальной ответственности), чем о бизнесе — польза для Сбербанка от подобных действий может быть только в дополнительной рекламе, в которой он в подобном формате не очень сильно нуждается", — полагает Белянчикова.

Большинство операторов ЖКХ в крупных городах имеют собственный личный кабинет, в котором удобно и просто совершать все платежи. Компании и организации, в том числе, государственных, уходят от бумажных "платежек", предпочитая приучать потребителей отслеживать все необходимые платежи в онлайне, согласен Карпов.

Прочие банки вряд ли последуют примеру Сбербанка, полагают эксперты. Услуга, которая может быть востребована в малонаселенных регионах с плохой доступностью мобильной связи и низким уровнем финансовой грамотности населения, не принесет существенного дохода, а расходы на ее реализацию для коммерческих кредитных организаций могут быть слишком велики.