МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Россияне нашли неожиданную выгоду в Системе быстрых платежей (СБП) в виде возможности быстро и почти бесплатно перевести средства на свой счет в другом банке, рассказали кредитные организации — участники системы. По сравнению с началом года они фиксируют снижение доли таких операций в общем объеме, однако в то же время полагают, что денежные переводы между собственными счетами в разных банках останутся одним из ключевых сценариев работы СБП.

Банк России запустил СБП в конце января. Она позволила россиянам переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств. Все системно значимые кредитные организации обязаны стать участниками системы с 1 октября.

В регуляторе РИА Новости сообщили, что с момента старта 28 января в системе совершено 2,9 миллиона операций на общую сумму 25,8 миллиарда рублей.

Комиссию за переводы взимают пока всего три банка, поэтому россияне активно используют систему для отправки средств, например, с зарплатной карты на счет в том банке, в котором удалось выгодно открыть вклад или получить кредит, единодушны опрошенные банкиры.

Еще одна интересная особенность платежного поведения россиян по сравнению с обычными переводами с карты на карту — увеличение доли операций на небольшие суммы, рассказали в крупнейшем на сегодня участнике системы — банке ВТБ.

"По сравнению с традиционными карточными переводами мы отмечаем увеличение доли операций в СБП на суммы до 1000 рублей. Спрос на переводы в рамках СБП постоянно растет по количеству и объему платежей. Планируем, что до конца года суточный оборот ВТБ в системе превысит 200 миллионов рублей", — отметил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

САМ СЕБЕ ПЕРЕВОД

Переводы самому себе в рамках СБП будут оставаться доминирующими как по сумме, так и по количеству, полагает руководитель департамента развития клиентской базы компании "БКС Премьер" Ольга Певная. Вполне логично, что при современном уровне развития технологий люди переводят средства на свои собственные счета в разных банках больше и чаще, чем делают переводы каким-либо другим физическим лицам, пояснила эксперт.

Аналогичного мнения придерживаются в банке "Русский Стандарт". По данным кредитной организации, доля переводов самому себе в рамках СБП составила 75% по сумме и 62% по количеству платежей. "Стоит отметить, что именно переводы me2me в будущем имеют перспективу стать основным сценарием C2C переводов, как в рамках системы СБП, так и в целом по рынку", — полагают в кредитной организации.

На число таких переводов может повлиять более широкое распространение комиссий в рамках системы, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. При их появлении значительная часть клиентов вернётся к использованию других методов перевода денег на счета в других банках, в том числе путём их обналичивания и физического перемещения, уверен аналитик.

Но несмотря на удобство системы в виде возможности быстро и в большинстве случаев бесплатно отправлять деньги по номеру телефона, некоторые банки отмечают слабый интерес к СБП со стороны тех клиентов, которые привыкли к классическим переводам с карты на карту.

"На СБП перешли молодые люди, восприимчивые к технологиям и быстро делящиеся информацией. Есть часть консервативных клиентов, которые просто привыкли переводить по p2p и не хотят ничего менять, хотя мы им рассказывали про возможности СБП", — отметил руководитель направления эквайринга и электронной коммерции банка "Ак барс" Ильназ Ситдиков.

В банке также рассказали, что на СБП перешли не все клиенты — основная доля исходящего трафика приходится на счета клиентов тех банков, которые не подключены к системе. Поэтому клиенты, которые до этого пользовались традиционными переводами, продолжают это делать, несмотря на преимущества СБП.

БЫСТРАЯ КОМИССИЯ

Для самих банков в 2019 году в рамках системы действует нулевой тариф, плата с них начнет взиматься с 2020 года. Несмотря на эту льготу, три банка-участника уже взимают комиссию с клиентов — это Райффайзенбанк для переводов свыше 10 тысяч рублей, уральский СКБ-банк и калужский Газэнергобанк — оба для переводов свыше 6 тысяч рублей.

Некоторые кредитные организации заявили, что изучают возможность введения клиентской комиссии в 2019 году или планируют сделать это со следующего года. Росбанк сохранит нулевой тариф до 1 ноября. "Ак барс" не будет взимать комиссию до конца года, с 1 января она составит 1% при минимуме в 30 рублей — при этом банк будет наблюдать за ситуацией на рынке и готов пересмотреть свои условия.

ВТБ, РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая корона", Совкомбанк и Промсвязьбанк осуществляют переводы бесплатно и пока не планируют менять тариф. "Киви банк" подключил к проекту карту рассрочки "Совесть", пополнить ее можно бесплатно. "Русский Стандарт" сохранит нулевую комиссию до конца 2019 года, аналогичной позиции придерживаются Альфа-банк и "Авангард".

"Юникредит банк" и "Открытие" пока комиссию не вводили, дальнейшие планы не комментируют. "Тинькофф банк" осуществляет переводы бесплатно и вопрос тарифов пока не рассматривал.

ЦБ РФ со своей стороны отмечал, что внимательно следит за тарифами для клиентов в системе быстрых платежей и при необходимости может их ограничить. Вместе с тем регулятор ожидает, что в начале следующего года к системе будут подключены более 250 банков.