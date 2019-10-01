МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. ЦБ направит Сбербанку, не подключившемуся в срок к системе быстрых платежей (СБП), предписание об устранении нарушения, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

"Правилами платежной системы Банка России установлено, что все системно значимые кредитные организации должны подключиться к СБП до 1 октября текущего года. В случае нарушения установленных правил в соответствии с законодательством к участнику рынка применяются меры. У нас единые подходы ко всем участникам", — сказано в сообщении регулятора.

"В настоящий момент 10 из 11 системно значимых банков подключились к СБП и активно работают в системе. Банку, не подключившемуся в срок к СБП, будет направлено предписание об устранении нарушения", — заявили в ЦБ.

Банк России запустил СБП в конце января. Она позволила россиянам переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств. Все системно значимые кредитные организации обязаны стать участниками системы с 1 октября.

На сегодня в ней участвуют 10 из 11 системно значимых банков, последним из которых стал Россельхозбанк, подключившийся к системе 30 сентября. Крупнейший российский банк — Сбербанк — этого до сих пор не сделал.