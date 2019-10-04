МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Международная дебетовая платежная система PayPal находится на грани прекращения участия в проекте запуска криптовалюты Facebook Libra. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, в четверг представители PayPal не пришли на одно из ключевых собраний, на котором обсуждался запуск криптовалюты.

Накануне, 3 октября, проходило собрание 28 членов так называемой Libra Association, куда, помимо PayPal, входят такие компании, пе Mastercard, Visa, eBay, Lyft, Uber и Booking. В ходе собрания обсуждалось то, как проект Libra будет справляться с растущим противодействием со стороны регуляторов.

Один из источников, близкий к PayPal, рассказал о беспокойстве компании из-за того, что Facebook делает недостаточно для преодоления негативной реакции со стороны регуляторов на данный проект. В том числе — в отношении критики Libra за потенциальную возможность обмывания денег при помощи криптовалюты.

"Платежные компании не хотят, чтобы внимание регуляторов переключилось на их бизнес. Это означает, что подготовительная работа с регуляторами не была проведена на должном уровне", — цитирует издание собеседника.