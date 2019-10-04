МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Группа "Сафмар" привлекает у Сбербанка кредит для модернизации Афипского НПЗ, вопросы по реструктуризации долга предприятия решены, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Группа "Сафмар" согласовала привлечение кредитных средств для модернизации Афипского НПЗ", — сказал собеседник агентства, уточнив, что кредит привлекается у Сбербанка.

"Все вопросы по реструктуризации долга предприятия решены. "Сафмар" направит на модернизацию НПЗ не только заемные, но и собственные средства, также сообщил источник.

Член совета директоров "Сафмара" и глава компании-оператора завода Саид Гуцериев в четверг заявил, что инвестиции в новые производственные установки на Афипском НПЗ составят более 1 миллиарда долларов.

Афипский НПЗ — одно из самых крупных нефтеперерабатывающих производств на юге России. Производственные мощности позволяют перерабатывать 6 миллионов тонн сырья в год. Завод в мае вошел в структуру группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.