МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-сентябре выросла на 8,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 665,371 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

"Прибыль до уплаты налога на прибыль по сравнению с девятью месяцами 2018 года выросла на 10,8%, до 834 миллиардов рублей. Чистая прибыль увеличилась на 8,6%, до 665,4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Чистый процентный доход по итогам девяти месяцев составил 929,2 миллиарда рублей, что на 1% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года. Как отмечается банк, на динамику показателя продолжает влиять рост стоимости клиентских пассивов в конце 2018 — начале 2019 года. При этом в месячном выражении чистый процентный доход в сентябре вырос на 1,5% к сентябрю прошлого года и на 2,6% к августу 2019 года. Чистый комиссионный доход за девять месяцев составил 334,5 миллиарда рублей, его рост ускорился до 13,7%.

Операционные расходы выросли на 8,6%, до 421,418 миллиарда рублей. По оценке банка, на темп роста расходов повлияло ежегодное повышение зарплат сотрудников в июле текущего года, повышение ставки НДС с 1 января 2019 года и перевод сотрудников дочерней компании АО "Сбербанк-Технологии" в ПАО Сбербанк во второй половине прошлого года.

Активы в сентябре увеличились на 0,4%, до 28,152 триллиона рублей на 1 октября, рост активов без учета валютной переоценки составил 1,2%. Кроме того, в сентябре базовый и основной капитал банка увеличились на 15 миллиардов рублей, до 3,344 триллиона рублей за счет сокращения вычетов по требованиям с отсрочкой платежа. Общий капитал увеличился на 54 миллиарда рублей, до 4,437 триллиона рублей, в основном за счет заработанной чистой прибыли.

Банк также сообщает, что объем просроченной задолженности клиентов в сентябре сократился на 3,2 миллиарда рублей за счет задолженности юрлиц. Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле улучшился на 0,03 процентного пункта — до 2,21%. Портфель ценных бумаг в сентябре сократился на 6,4% за счет погашения облигаций Банка России и на 1 октября составил 3,2 триллиона рублей.

Сбербанк в январе-сентябре нарастил кредитование населения на 13,4%, корпоративного сектора — сократил на 4,8%.

Объем кредитов юридическим лицам на 1 октября снизился до 12,924 триллиона рублей с 13,571 триллиона на 1 января. Кредиты населению увеличились до 6,997 триллиона рублей против 6,17 триллиона рублей на начало года.

Вклады населения в Сбербанке на 1 октября выросли на 0,9% по сравнению с показателем на 1 января — до 13,153 триллиона рублей, средства юрлиц увеличились на 1,3% — до 7,072 триллиона рублей.

"Средства юридических и физических лиц без учета валютной переоценки в сентябре увеличились на 1,3% и 0,5% соответственно. По итогам девяти месяцев 2019 года совокупный объем клиентских средств составил 20,2 триллиона рублей", — говорится в сообщении банка.