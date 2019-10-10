КИЕВ, 10 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не вернет Приватбанк бывшему его совладельцу, бизнесмену Игорю Коломойскому.

Зеленский в четверг проводит первую за четыре с половиной месяца на посту главы государства пресс-конференцию.

"Украина нет", — сказал Зеленский в ответ на вопрос журналиста о том, вернет ли Киев Приватбанк Коломойскому.

В июне представители Приватбанка, который был национализирован в 2016 году, заявляли, что бывший владелец банка Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов вывели и легализовали ("отмыли") через кипрский офшор около 470 миллиардов долларов.

Ранее Зеленский, который имел бизнес-контакты с Коломойским, утверждал, что в ситуации с Приватбанком будет защищать интересы государства и граждан и он не будет занимать сторону бывших владельцев банка.