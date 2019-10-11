СОЧИ, 11 окт — ПРАЙМ. Выпуск центральными банками цифровых валют несет в себе риски для финансовой системы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме финансовых инноваций Finopolis. Умный дом, кокон спокойствия, QR-благотворительность и другие фишки Finopolis

"Мы должны развивать те сервисы, которые удобны людям. Тем не менее, в криптовалютах мы видим риски, как Центральный банк, потому что многие из них проектируются как замена фиатных денег центральными банками, и мы здесь видим риски для монетарной политики, устойчивости монетарной политики", — сказала Набиуллина.

Чтобы удовлетворить потребности людей в удобных средствах платежа, многие центральные банки действительно думают о выпуске своих собственных цифровых валют, напомнила глава российского регулятора.

"Для нас, как для ЦБ РФ, это неочевидно, мы видим здесь риски, если будут выпущены цифровые валюты центральных банков, это может серьезно повлиять на основы функционирования банковской системы, двухуровневую банковскую систему, если люди будут иметь право, по сути дела, держать депозиты в ЦБ, который не может выпускать деньги", — пояснила она.

"Наша политика — развивать те сервисы, которые нужны людям, и если они будут, они будут меньше обращаться к криптовалютам. Мы, как ЦБ, выстраиваем инфраструктуру, чтобы все участники могли развивать эти сервисы", — заключила глава ЦБ.

Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO, майнинга в России пока не определен. В 2018 году в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Пока были приняты лишь два из них – изменения в Гражданский кодекс в части цифровых прав, а также закон о привлечении средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ.