АНОСИНО (Московская область), 11 окт — ПРАЙМ. Ответственность за кражу личных данных клиентов банков необходимо существенно ужесточать, расширять состав преступлений в Уголовном кодексе, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы сейчас отработали, конечно, набор мероприятий, он носит и технический, и юридический характер. Как внутренний, так и внешний. Конечно, в первую очередь нужно существенно увеличивать ответственность за эти преступления, они представляют такую общественную опасность, что они должны быть по другому оценены", — сказал он.

"Конечно, нужно расширять состав преступлений в Уголовном кодексе. Нужно менять уголовно-процессуальное законодательство", — добавил глава крупнейшего российского банка.

На прошлой неделе СМИ сообщили об утечке 60 миллионов клиентских записей Сбербанка. Кредитная организация эту информацию опровергла, заявив, что такого количества кредитных карт банк не выпускал в принципе. Позже в Сбербанке подтвердили утечку данных 200 клиентов. Расследование дополнительно выявило продажу сотрудником Сбербанка одной из преступных групп 5 тысяч учетных записей по картам банка, при этом значительное количество из них неактивно, сообщила пресс-служба банка.