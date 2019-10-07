Расширен контекст (второй абзац).

МОСКВА, 7 окт /ПРАЙМ/. Расследование дополнительно выявило продажу сотрудником Сбербанка одной из преступных групп 5 тысяч учетных записей по картам банка, при этом значительное количество из них неактивно, сообщила пресс-служба банка.

СМИ на прошлой неделе сообщили об утечке 60 миллионов клиентских записей Сбербанка. Кредитная организация эту информацию опровергла, заявив, что такого количества кредитных карт банк не выпускал в принципе. Позже в Сбербанке подтвердили утечку данных 200 клиентов. Один из сотрудников кредитной организации дал признательные показания в связи с утечкой, в настоящее время представители правоохранительных органов ведут с ним процессуальные действия. В субботу глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что этому сотруднику грозит уголовная ответственность.

"Дополнительно было установлено, что в конце сентября сотрудник, совершивший преступление, продал несколькими траншами одной из преступных групп в теневом интернете в совокупности пять тысяч учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка, значительное количество из которых являются устаревшими и неактивными", — указывается в сообщении.

Как подчеркивается, данные карты уже перевыпущены и угрозы для средств клиентов нет.