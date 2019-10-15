МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Финансовый директор платежного сервиса Qiwi Владислав Пошморга 8 октября уведомил совет директоров компании об уходе со своего поста, говорится в сообщении компании.

"Он подтвердил, что его отставка связана с личными причинами и не связана с какими-либо разногласиями или спорами с руководством или советом директоров по какому-либо вопросу, включая принципы бухгалтерского учета, практики или раскрытия финансовой отчетности", — говорится в сообщении Qiwi.

Пошморга был назначен финансовым директором Qiwi в конце июня текущего года.

Временно исполняющей обязанности финансового директора назначена его заместитель по рынкам капитала Варвара Киселева. Она будет подчиняться непосредственно генеральному директору Сергею Солонину до тех пор, пока не будет найдена постоянная замена. "Компания намерена безотлагательно начать поиск нового финансового директора", — говорится в сообщении.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. В структуру группы Qiwi входят ООО "Киви кошелек", QIPS LLC, ЗАО "Киви банк", ООО "Киви провайдер платежных сервисов", 70% системы денежных переводов Contact. Компания провела IPO на NASDAQ в мае 2013 года, а в октябре 2013 года и в мае 2014 года — вторичные размещения.