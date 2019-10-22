МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Банк России выявил признаки вывода активов из лишенных лицензий "Международного банка Санкт-Петербурга" (МБСП) и нижегородского банка "Ассоциация", сообщается на сайте регулятора.

Признаки вывода активов в МБСП усмотрены в арендных платежах заемщику — юрлицу, аффилированному с одним из бенефициаров банка, и в сомнительных к возврату инвестициях в строительство объекта нежилого фонда. В банке "Ассоциация" данные признаки усмотрены в кредитовании заемщиков, не способных исполнить свои обязательства, а также в сокрытии данных операций и информации о реальном финансовом результате банка, сообщает ЦБ.

Банк России с 29 июля отозвал лицензию у банка "Ассоциация", занимавшего 170-е место в банковской системе РФ по размеру активов. Как сообщал регулятор, в рамках текущего надзора ЦБ установил факт отсутствия на счетах "Ассоциации", открытых в иностранном банке, денежных средств свыше 3,8 миллиарда рублей, что более чем в 2 раза превышает величину его собственных средств. Банк это признал, но доформирование резервов по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате капитала. Ранее ЦБ оценивал "дыру" в капитале банка в 1,7 миллиарда рублей.

Лицензию на осуществление банковских операций у МБСП Банк России отозвал с 31 октября 2018 года. Решение было принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации. "Дыра" в капитале банка оценивается в 13,1 миллиарда рублей.