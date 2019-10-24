МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе спецоперации сотрудниками МВД России при содействии службы безопасности ПАО Сбербанк выявлен и задержан злоумышленник, подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе ПАО Сбербанк", — сказала она.

Подчеркивается, что, по предварительным данным, мужчина является сотрудником ООО "НСВ" (Национальная служба взысканий). Установлено, что он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом "Антон 2131".

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну", он доставлен в органы полиции для проведения следственных действий.