КИЕВ, 24 окт — ПРАЙМ. Парижский апелляционный суд отклонил заявление России, которая пыталась приостановить принудительное взыскание в пользу Ощадбанка 1,3 миллиарда долларов из-за утраты им активов в Крыму, сообщила в четверг пресс-служба крупнейшего украинского госбанка.

Ощадбанк в ноябре 2018 года заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против РФ на 1,3 миллиарда долларов, из которых 1,1 миллиарда составляют сами убытки, остальное – проценты. Россия это решение не признает, считая, что у данного арбитража не было юрисдикции рассматривать иск. Киевский апелляционный суд, напротив, решение признал и выдал лист для его исполнения на Украине.

"Двадцать второго октября 2019 года Парижским Апелляционным судом было принято решение в пользу Ощадбанка, которым отклонена попытка Российской Федерации приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража от 26 ноября 2018 года в пользу Ощадбанка", — говорится в сообщении.

По данным украинского банка, Россия в своем заявлении просила суд приостановить принудительное исполнение решения арбитража, поскольку это может нанести ей вред.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".