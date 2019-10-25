МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Коллекторское агентство "Национальная служба взыскания" (НСВ) подтверждает факт кражи своим сотрудником данных Сбербанка, утечек по другим клиентам компании не было, заявили в пресс-службе компании. Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов банков, в том числе Сбербанка

МВД РФ в четверг сообщило, что задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. Им оказался, по предварительным данным, сотрудник коллекторского агентства НСВ. Следом Сбербанк сообщил, что расторгнет договор с этим агентством в связи с задержанием сотрудника. В НСВ позже заявили РИА Новости, что проводит собственное расследование ситуации с утечкой данных клиентов банков и в следственных действиях служба не участвовала.

"По нашей информации, злоупотребляя служебным положением, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнеров "НСВ", похитил и пытался реализовать незначительное количество записей. Важно отметить, что никакие персональные данные клиентов не стали общедоступными из-за произошедшего инцидента…. "НСВ" приносит извинения партнеру и его клиентам в связи со сложившейся ситуацией", — сообщили в агентстве.

В компании подчеркнули, что подозреваемый сотрудник работал только на выделенном проекте партнера с ограниченным объемом клиентских данных. "Утечки по другим банкам и партнерам "НСВ" не обнаружено", — заверили в пресс-службе.

Отмечается, что компания уже сотрудничает со следствием, а также проводит собственное внутреннее расследование. При этом в агентстве заверили, что усилят меры безопасности и проведут полный аудит процессов и мер по защите данных. "В отношении сотрудника компания предпримет самые жесткие меры в рамках гражданского и уголовного производства", — отметили в "НСВ".