МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск южнокорейской Hyundai Corporation, требовавшей взыскать с "Московского кредитного банка" (МКБ) около 1,9 миллиарда рублей убытков, причиненных неоплатой векселей контрагентом истца – компанией "Техногрэйд", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В удовлетворении иска отказать полностью", — огласила резолютивную часть решения судья Наталья Панькова. Представитель Hyundai во вторник на заседание не пришел. Ранее он пояснил в суде, что в феврале 2014 года южнокорейская корпорация и АО "Техногрэйд" заключили договор поставки строительной техники, и в качестве оплаты продавец выставил российскому покупателю 11 переводных векселей корейского банка Korea Exchange Bank, партнера Hyundai Corporation.

По словам истца, "Техногрэйд" акцептовал векселя, но МКБ, в котором у покупателя были открыты счета, в нарушение правил не списал денежные средства со счетов российской компании для оплаты векселей. Впоследствии "Техногрэйд" обанкротился и с продавцом так и не расплатился. В своем иске Hyundai потребовал взыскать с банка около 27 миллионов долларов вексельного долга (более 1,7 миллиарда рублей) и около 161 миллиона рублей процентов.

Представитель МКБ иск не признал. По его словам, истец путает акцепт векселя и акцепт платежа. Акцепт векселя не означает, что "Техногрэйд" решил его оплатить, а банк не должен был осуществлять платеж в безакцептном порядке, ему требовалось платежное распоряжение, отмечал ответчик. Юрист МКБ заявил также о пропуске истцом срока исковой давности.

Ранее в МКБ, комментируя РИА Новости подачу иска, предположили, что он может быть связан с задолженностью компании "Техногрэйд". В МКБ подчеркивали, что российское кредитное учреждение в сотрудничестве "Техногрэйда" и Hyundai выступало только в качестве расчетного банка, действовавшего по поручению Korea Exchange Bank. Все обязательства МКБ перед корейским банком полностью выполнены, отмечали в банке. Комментариями истца РИА Новости пока не располагает.

МКБ — универсальный коммерческий частный банк. Входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ. Банк был основан в 1992 году, 56,07% акций банка принадлежат концерну "Россиум", остальные 43,93% — миноритарным акционерам.

По данным БИР Аналитик, на 1 августа МКБ занимал 10 место в банковской системе РФ с активами 2,3 трлн рублей.