МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) в РФ в третьем квартале составил 182,1 тысячи рублей, увеличившись на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в третьем квартале 2019 года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составил 182,1 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 4,9% или на 8,4 тысячи рублей (в третьем квартале 2018 года — 173,7 тысячи рублей)", — говорится в сообщении.

По данным НБКИ, самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров) был отмечен в Москве (416,2 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (310,8 тысячи рублей), Московской области (299,3 тысячи рублей), Ханты-Мансийском АО (266,7 тысячи рублей) и Ленинградской области (216,5 тысячи рублей).

При этом динамика среднего размера выданных потребкредитов в регионах оказалась разнонаправленной. Так, самый серьезный рост в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Алтайский край (+16,5%), Кемеровская область (+13,3%), Красноярский (+10,7%) и Ставропольский (+10,5%) края, а также Санкт-Петербург (+9,2%). В то же время в ряде регионов средний размер выданных потребкредитов снизился, в том числе, в Якутии (-5,6%), Свердловской области (-3,7%), Москве (-2,9%) и Челябинской области (-0,6%).

"Банки продолжают достаточно активно развивать потребительское кредитование, хотя темпы его роста — более умеренные, чем в предыдущие годы. При этом растет не только средний размер предоставленных кредитов, но и их количество и объемы. Во многом это связано с некоторым снижением процентных ставок (на 1-1,5%), привлекающих к кредитованию "качественных" заемщиков. Прежде всего, речь идет о гражданах с хорошей кредитной историей и приемлемым уровнем доходов и долговой нагрузки. Им предлагаются более значительные суммы кредитов, которые необходимы им для оплаты более дорогих товаров и услуг", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу Алексея Волкова.