МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за январь-сентябрь 2019 года снизилась на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 633 миллиардов рублей, сообщает банк.

В третьем квартале Сбербанк получил чистую прибыль в размере 156,1 миллиарда рублей, что меньше показателя за третий квартал прошлого года на 31,6%.

Таким образом, показатели чистой прибыли банка за девять месяцев и третий квартал оказались лучше консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основании опроса аналитиков. Эксперты ожидали, что чистая прибыль Сбербанка по МСФО за девять месяцев составит 622,6 миллиарда рублей, а за третий квартал — 145,7 миллиарда рублей.

КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Сбербанк в январе-сентябре увеличил кредиты населению на 13,1%, корпоративное кредитование сократил на 5,4%.

Кредиты группы Сбербанк до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) увеличились за третий квартал на 2,8% — до 21,2 триллиона рублей.

"Розничный кредитный портфель показал 5%-ый рост за квартал — до 7,6 триллиона рублей. Существенное влияние на рост спроса по ипотеке со стороны клиентов оказало снижение процентных ставок… Корпоративный портфель (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) показал положительную динамику во всех валютах и увеличился на 1,7% до 13,6 триллиона рублей за квартал на фоне ускоренного роста кредитов малого и среднего бизнеса порядка 6% за квартал", — говорится в сообщении.

ВКЛАДЫ

Вклады населения в Сбербанке за девять месяцев 2019 года увеличились на 1,6% с начала года и по состоянию на 30 сентября составили 13,718 триллиона рублей, корпоративные депозиты выросли на 16,2% — до 8,6 триллиона рублей, следует из отчетности банка по МСФО.

В третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом прирост розничных депозитов составил 0,3%, при этом корпоративные депозиты за этот период выросли на 5,7%, добавляется в отчете кредитной организации.

РАСХОДЫ НА РЕЗЕРВЫ

Расходы Сбербанка на резервы в третьем квартале текущего года снизились на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 54 миллиарда рублей, говорится в отчетности крупнейшего российского банка.

Показатель включает чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам (30,6 миллиарда рублей) и переоценку кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества (23,4 миллиарда рублей).

Таким образом, расходы на резервы оказались практически на уровне прогноза аналитиков, которые ожидали этот показатель по итогам квартала на уровне 51,7 миллиарда рублей.

Ранее Сбербанк сообщал, что его чистые расходы вследствие изменения кредитного качества в третьем квартале прошлого года составляли 78,1 миллиарда рублей. Согласно отчетности Сбербанка за третий квартал 2019 года, банк провел переоценку, и теперь они составляют 60,9 миллиарда рублей.

За девять месяцев 2019 года расходы Сбербанка на резервы составили 108,3 миллиарда рублей, снизившись к аналогичному периоду прошлого года на 8,1%.

ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА

Достаточность капитала первого уровня группы Сбербанка в результате продажи турецкой "дочки" Denizbank по состоянию на конец сентября выросла до 13,53% с 12,29% по итогам июня.

По словам зампреда правления Сбербанка Александра Морозова, в результате закрытия сделки по продаже Denizbank достаточность базового капитала выросла на 123 базисных пункта.

Сбербанк в июле сообщил, что продал свою "дочку" Denizbank дубайскому Emirates NBD, который теперь владеет 99,85% акций турецкого банка. Тогда же банк повысил прогноз по достаточности капитала первого уровня по итогам 2019 года до уровня выше 13%. В предыдущем прогнозе банк ожидал данный показатель выше 12,5%.

Текущая дивидендная политика Сбербанка предполагает, что при достижении уровня достаточности капитала 12,5% дивиденды составят 50% от прибыли по МСФО.