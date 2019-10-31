МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Сбербанк в третьем квартале признал убыток от продажи турецкого Denizbank в 73,3 миллиарда рублей за вычетом налога, следует из отчета крупнейшего российского банка по МСФО за третий квартал и девять месяцев.

В конце июля Сбербанк оценивал предварительный совокупный отрицательный эффект на прибыль группы по МСФО от продажи Denizbank и признания результата его операционной деятельности за семь месяцев 2019 года в сумму около 70 миллиардов рублей.

В четверг Сбербанк сообщил о снижении чистой прибыли по МСФО в третьем квартале на 31,6% в годовом выражении – до 156,1 миллиарда рублей.

"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 миллиарда рублей от продажи Денизбанка, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках — ред.), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с РСБУ", — говорится в отчете.

В конце июля Сбербанк сообщил, что продал свою "дочку" Denizbank дубайскому Emirates NBD, который теперь владеет 99,85% акций турецкого банка. По условиям соглашения Emirates NBD выкупит субординированный долг Denizbank перед Сбербанком на сумму около 1,2 миллиарда долларов, а Denizbank погасит ранее предоставленные Сбербанком межбанковские кредиты на сумму около 1,1 миллиарда долларов.