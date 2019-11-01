МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. В Российской Федерации улучшается ситуация в финансовом секторе экономики: курс рубля остается стабильным вне зависимости от новостей в политике. Об этом пишет автор статьи под названием "После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается" в немецком издании Focus.

Российская национальная валюта после падения, которое было вызвано санкциями со стороны Запада и снижением мировых цен на нефть, смогла существенно укрепиться по отношению к американскому доллару и евро, став одной из сильнейших валют развивающихся стран в этом 2019 году, отмечается в статье.

Инвесторы вкладываются в рубль из-за снижения доходности в Европе и США. Оказалось, отмечается в материале, что спрос на российский рубль весьма высок.

Автор пишет, что с позиции международных инвесторов российские государственные облигации являются надежным инвестиционным инструментом.

Напомним, что международное рейтинговое агентство Fitch ранее присвоило РФ инвестиционный рейтинг как у Китая и Индии — BBB. Прогноз стабильный.