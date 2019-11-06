МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Банк России выдал Сбербанку предписание и назначил штраф за неподключение в срок к системе быстрых платежей, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

ЦБ в начале октября сообщал, что направит Сбербанку, не подключившемуся в срок к системе быстрых платежей (СБП), предписание об устранении нарушения.

"Сейчас подключены 10 из 11 системно значимых банков. Один банк, который не выполнил требования законодательства, получил от нас предписание, мы назначили ему штраф. Мы надеемся, что будет проведена работа по скорейшему подключению этого банка к системе", — сказала Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

Она добавила, что не все крупные игроки заинтересованы в системе быстрых платежей, при этом система будет приносить пользу потребителям, если к ней будут подключены все крупнейшие банки.

По данным ЦБ, к системе быстрых платежей на данный момент подключились 25 банков, а общий объем транзакций превысил 35 миллиардов рублей.

Банк России запустил СБП в конце января. Эта система позволяет россиянам переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Все системно значимые кредитные организации обязаны стать участниками системы с 1 октября, однако крупнейший российский банк — Сбербанк — к ней пока не присоединился.