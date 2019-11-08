МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юникредит банка" по МСФО в январе-сентябре увеличилась на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13,2 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.

Чистый процентный доход банка увеличился на 1%, до уровня в 30,86 миллиарда рублей, чистый доход по услугам и комиссии — на 2,5% и составил 6,6 миллиарда рублей. Операционные доходы выросли на 1,7%, до 37,9 миллиарда рублей.

Операционные расходы составили 14,36 миллиарда рублей, увеличившись на 1,7%. Прибыль до налогообложения выросла на 5,8% и составила 16,37 миллиарда рублей.

Активы банка выросли на 0,8%, составив на конец сентября 1,373 триллиона рублей. Обязательства увеличились на 0,3%, до уровня в 1,17 триллиона рублей.

"Юникредит банк" работает в России с 1989 года. Он принадлежит группе UniCredit и является крупнейшим российским банком с иностранным участием.

По данным БИР Аналитик, на 1 августа банк занимал 11 место в банковской системе РФ с активами в размере 1,4 трлн рублей.