МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Звонки, совершенные роботами, хотят приравнять к звонкам от сотрудников банков или коллекторов, следует из разрабатываемых поправок к закону о взыскании. Это даст право должнику ограничить количество таких обзвонов, сообщает РБК.

Использование взыскателями автоматизированных систем предлагается считать непосредственным взаимодействием с человеком, следует из рабочей версии проекта федерального закона о взыскании, который разрабатывает Минюст при участии Федеральной службы судебных приставов. Документ сейчас обсуждается с представителями бизнеса, сообщили изданию два участника рабочей группы по законопроекту.

В Минюсте подтвердили работу над проектом, но отказались комментировать его содержание. В ФССП сообщили, что не осуществляют нормативно-правовое регулирование в своей деятельности. В Банк России подобная инициатива не поступала, отметил представитель ЦБ.

В законе о взыскании могут появиться понятия "автоматизированный интеллектуальный агент" и "робот-коллектор". К ним будут относить инструменты для отправки голосовых сообщений, а также системы, которые способны "генерировать речь и поддерживать произвольные сценарии разговоров с должниками или иными лицами", следует из текста проекта.

Использование кредиторами или взыскателями роботов-коллекторов будет считаться непосредственным взаимодействием с человеком. Сейчас таким взаимодействием считаются только личные встречи и телефонные разговоры с должниками. Например, заемщик с просрочкой может отказаться от таких контактов со взыскателем в рабочие дни после 22.00 и до 8.00, а также в выходные — с 20.00 до 9.00.