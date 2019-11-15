МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Проблема взыскания долгов появилась примерно тогда же, когда появились и сами долги. В древних цивилизациях вопрос решали с помощью "долгового рабства", когда дети и слуги заемщика должны были отрабатывать его долг.

Возвращать деньги с помощью коллекторов впервые начали в Средневековой Англии. Это были люди, которые работали на судебных приставов и помогали собирать налоги с должников, используя любые методы принуждения.

В Россию первые коллекторские агентства в начале 2000-х пришли из США, где они появились еще в 70-х. Потребность в них возникла в связи с ростом объемов кредитования и, соответственно, увеличением числа тех, кто вовремя не платил по долгам. Сегодня, когда почти каждый пятый житель страны имеет, как минимум, три кредита, вопрос о взыскании долгов актуален как никогда.

ЧТО ТАКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО

Коллекторское агентство по сути является посредником между кредитором и заемщиком, его задача заключается во взыскании долга.

Существуют две схемы работы. Одна из них была более популярна на заре коллекторского бизнеса в России: коллекторы становятся представителями банка и пытаются взыскать долг. Если это сделать удалось, они получают определенный процент, если нет – не получают ничего. При такой модели работы банку не приходится на постоянной основе содержать штат сотрудников.

Сейчас, когда конкуренция между агентствами растет, банки, как правило, выставляют портфель долгов на аукцион, где их со скидкой (иногда – до 98%) могут выкупить агентства. Это гораздо выгоднее для кредиторов, так как погашение, по сути, происходит сразу, а дальнейшее разбирательство с должником полностью ложится на плечи коллекторов.

Кроме того, если заемщик не платит более 360 дней (с точки зрения ЦБ такая ссуда считается безнадежной), банк должен отложить в резерв сумму, покрывающую 100% задолженности. Если вернуть деньги не удалось, банк списывает долг в убыток.

КАК РАБОТАЮТ КОЛЛЕКТОРЫ

Основа агентства – колл-центр, в нем работает 80% сотрудников. Кроме того, существуют мобильные группы, которые осуществляют непосредственный контакт с должником, и юристы, которые подключаются, если дело доходит до суда.

Перед началом работы сотрудники колл-центра проходят небольшое обучение. Кроме того, у них есть целая инструкция, где описаны приемы воздействия на должников, каким голосом нужно говорить и что писать в письмах.

На ранней стадии коллекторы пытаются дозвониться до заемщика, чтобы напомнить ему о долге и сообщить, что в случае невыплаты его ждут плохие последствия – судебное разбирательство.

Если дозвониться до человека не удается, начинают разыскивать его лично. Для начала проверяют, проживает ли он по указанному в документах адресу. Если нет, то для поиска коллекторы могут использовать базы данных, информацию из социальных сетей и даже обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Когда доходит до суда, в дело включаются юристы. На этом этапе компромисс уже невозможен. В случае наложения ареста на имущество, оценочная стоимость может оказаться гораздо ниже рыночной, что крайне невыгодно для должника.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2016 году в СМИ начали активно обсуждать вопрос о законодательном регулировании и ограничении коллекторской деятельности в связи с волной резонансных преступлений, совершенных "черными" коллекторами. Например, в феврале 2016 года "огненный коллектор" Дмитрий Еремилов бросил в окно дома должника бутылку с воспламеняющейся смесью, в результате чего получил ожоги маленький ребенок. А в мае 2016 года четверо коллекторов надругались над женщиной и избили ее сына и мужа.

В США деятельность коллекторов регулируется Актом о добросовестной практике взыскания долгов, который был принят почти сразу же после появления первых коллекторских агентств – в 1977 году. Он четко регламентирует время, когда коллекторы могут звонить должнику, запрещает звонить на работу, донимать звонками, скрывать личность коллектора, угрожать, использовать бранную лексику. В том числе, закон подразумевает запрет на общение с заемщиком любым способом, кроме как через суд, после отправления им письменного уведомления.

В Великобритании не существует единого закона, регулирующего деятельность коллекторов. Однако ее строго ограничивают закон о потребительском кредите и руководство "Взыскание долга", которое выпускает Орган по конкуренции и рынкам.

В России в 2017 году вступили в силу изменения в ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", которые регламентируют деятельность коллекторов. Согласно ему, работать с должником могут только организации, внесенные в специальный государственный реестр. Звонить должнику можно не более 2 раз в неделю с 8 до 22 часов. В то же время можно встречаться с ним лично, но не чаще раза в неделю. Ночью звонки и визиты запрещены. Нельзя угрожать должникам, причинять вред здоровью, контактировать с несовершеннолетними гражданами. Кроме того, сотрудники агентства обязаны представляться и хранить документы, подтверждающие общение с должником в течение 3 лет.

Но у этих изменений есть свои недостатки. Во-первых, согласно закону, они не распространяются на долги по ЖКУ, во-вторых, применяются только к физическим лицам, то есть, их действие не распространяется на индивидуальных предпринимателей.