МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект об освобождении от страховых взносов довольствия сотрудников Федеральной службы судебных приставов, имеющих специальные звания, сообщается на сайте кабинета министров РФ.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 422 Налогового кодекса РФ" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью Налогового кодекса о суммах, не подлежащих обложению страховыми взносами, а также в закон о соцгарантиях сотрудникам федеральных органов исполнительной власти в части выплаты денежного довольствия и оказания матпомощи сотрудникам органов принудительного исполнения РФ.

"Предлагаемая редакция законопроекта позволит не облагать страховыми взносами суммы денежного довольствия, продовольственного и вещевого обеспечения и иных выплат, получаемых сотрудниками органов принудительного исполнения Российской Федерации, имеющими специальные звания, в связи с исполнением обязанностей службы в указанном органе", — добавляется в сообщении.

Кроме того, на заседании одобрена оптимизация процесса перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств федерального бюджета для нужд органов принудительного исполнения.