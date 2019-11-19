МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) могут вывести создаваемое совместное предприятие (СП) на IPO в перспективе трёх-пяти лет, заявил гендиректор MRG Борис Добродеев в ходе телефонной конференции.

"Мне кажется, это будет совместное решение двух акционеров. Мы считаем, безусловно, во-первых, мы являемся долгосрочными инвесторами, и мы считаем, что это — три-пять лет", — отвечая на вопрос, когда СП может выйти на IPO.

"Наша задача сейчас — создать самый лучший продукт, самый лучший сервис для конечного потребителя, и самое главное, мы очень верим и в рынок еды, и в рынок транспортировки. Мы считаем, что Россия отстает по проникновению рынка доставки еды по отношению к конкурентам в пять-пятнадцать-двадцать раз, и наша амбиция — этот как раз этот потенциал сейчас реализовывать. Поэтому никаких мыслей о краткосрочном IPO у нас, конечно, нет", — добавил он.

Первый зампред правления крупнейшего российского банка Лев Хасис в свою очередь отметил, что вопрос выбора биржи для IPO будет также решен через три-пять лет. "Что касается вопроса выбора биржи для IPO, я думаю, что этот вопрос мы будем рассматривать одновременно с вопросом о том, проводить ли IPO сейчас или потом, и этот вопрос будет актуальным вряд ли раньше, чем через три-пять лет, как мы уже сказали. И в данный момент вопрос не является актуальным", — отметил Хасис.

Ранее во вторник Сбербанк и Mail.ru Group сообщили, что подписали обязывающие документы о создании совместного предприятия в сфере еды и транспорта и ожидают завершения этой сделки до конца года после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Стороны также решили до 10% акций СП выделить для программы вознаграждения его сотрудников, а оставшимися акциями владеть в равных долях. Сбербанк и MRG планируют вложить до 64,6 миллиарда рублей в СП, если до ноября 2020 года будут достигнуты целевые показатели.

Уточнялось, что MRG внесет в капитал СП свои доли в Delivery Club (100%) и "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также денежные средства в размере 8,5 миллиарда рублей, и может дополнительно инвестировать около 4,6 миллиарда рублей в капитал СП в зависимости от достижения вносимыми активами целей по ряду ключевых показателей до ноября 2020 года.

Сбербанк также сообщил, что подписал юридически обязывающие документы о приобретении 35% акций в совладельце Mail.ru Group "МФ-Технологии" у Газпромбанка и 1% акций компании у "Ростеха", общей стоимостью в 11,3 миллиарда рублей, планирует сделать это до конца текущего года, а сейчас ожидает получения необходимых согласований от ФАС.