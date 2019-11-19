МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин рассказал подробности сделки по задолженности группы "Мечел": она была обменена на долги "Евроцемент груп", а не выкуплена.

В начале ноября пресс-служба банка сообщила, что группа ВТБ "осуществила выкуп у Сбербанка задолженности" "Мечела" в сумме чуть менее 50 миллиардов рублей, что сделало его крупнейшим кредитором группы.

Данная сделка является продолжением планомерной работы банка по поддержке группы "Мечел", напомнили в банке. Так, в 2018 году группа ВТБ предоставила компании кредит на цели выкупа с дисконтом предэкспортного кредита в сумме 1 миллиард долларов, предоставленного группе "Мечел" синдикатом международных банков в 2010 году, что позволило компании снизить долг и реструктурировать последний на тот момент крупный кредит, находящийся в дефолте.

"Мы не выкупили долги "Мечела" перед Сбербанком, мы их обменяли – объем на объем. Там было небольшое расхождение, мы его компенсировали другими долгами. Но ключевое – мы поменяли "Евроцемент" на "Мечел". Главный кредитор "Евроцемента" – Сбербанк, а главные кредиторы "Мечела" – ВТБ с Газпромбанком, почти в паритете. Нам проще работать с одним непростым клиентом, чем с двумя, тем более, что мы позитивно смотрим на "Мечел", — сказал Костин в интервью агентству Рейтер. По его словам, по новому графику реструктуризации "Мечел" "вполне в состоянии" выплачивать долг.

"Новый график пока согласовывается, это предмет довольно обширных переговоров. Как-нибудь договоримся, думаю", — добавил Костин.