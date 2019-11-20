МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Госдума в декабре готова рассмотреть в первом чтении, а, возможно и в целом принять законопроект о расширении круга действия системы страхования вкладов (ССВ) в банках, заявил на заседании нижней палаты парламента глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В ходе обсуждение основных направлений денежно-кредитной политики на 2020-2022 годы он напомнил, что сейчас соответствующий законопроект, внесенный представителями всех фракций в июле, находится в правительстве для получения заключения.

ССВ предлагается распространить на товарищества собственников жилья, благотворительные фонды, религиозные, садоводческие и другие организации, напомнил депутат. А для "ряда субъектов, тех, кто, например, подучил наследство, и деньги были зачислены в банк, у которого отозвали лицензию, мы предлагаем увеличить сумму возмещения", добавил он.

"Знаю, что подготовлен положительный отзыв, и очень просил правительство, чтобы они уже в понедельник рассмотрели его на комиссии по законотворческой деятельности. И мы могли бы, Вячеслав Викторович, уже в декабре его рассмотреть, может быть, даже полностью, для того чтобы вопрос решить", — сказал Аксаков, обращаясь к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

При этом он сообщил, что ранее на заседании Национального финансового совета предлагал придать дать закону обратную силу, распространив его хотя бы на 2019 год. "Там всего лишь по сравнению с другими годами около 20 лицензий отозвано, и траты из фонда страхования вкладов будут небольшими для того, чтобы возместить ущерб людям", — считает Аксаков.

Володин в ответ на просьбу главы комитета по финрынку обратился к полномочному представителю кабмина в Госдуме Александру Синенко и попросил, чтобы "правительство ускорило нам передачу отзыва". "С тем, чтобы мы до конца года, как сказал наш коллега Аксаков, смогли рассмотреть этот законопроект. Его ждут и граждане, ждут те, кто организовывал фонды благотворительные, потому что меры дополнительной защиты будут в этом случае приняты в отношении достаточно широкого круга", — подчеркнул спикер Госдумы.