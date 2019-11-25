МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Банк "Открытие" рассматривает разные варианты выхода из Qiwi, но пока не принимал решения о продаже американских депозитарных акций (ADS) компании, сообщил РИА Новости вице-президент, руководитель центра специальных ситуаций банка Тимур Хамраев.

Ранее в понедельник Qiwi сообщила, что банк "Открытие" может предложить рынку 21,427 миллиона американских депозитарных акций (ADS) компании. Также глава Qiwi Сергей Солонин может предложить рынку 2 миллиона ADS.

"Решение о продаже бумаг пока не принято. Однако Qiwi не является стратегической инвестицией для "Открытия", и, в соответствии со стратегией банка, мы рассматриваем разные возможности выхода из нее", — прокомментировал он.

Топ-менеджер пояснил, что в настоящее время речь идет только о регистрации пакета акций банка в Комиссии по ценным бумагам США. "Объем пакета – 34% не голосующих акций. Регистрация действует три года и позволяет "Открытию" проводить операции с акциями Qiwi – передавать их в залог, совершать сделки РЕПО, а также продавать", — добавил Хамраев.