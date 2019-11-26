МОСКВА, 26 ноя ПРАЙМ. Российская платежная система "Мир" совместно с компанией PayXpert запустила пилотный проект по приему одноименных карт в Великобритании, говорится в пресс-релизе "Росконгресса" в преддверии лондонского Российско-британского бизнес-форума.

"Сегодня карты платежной системы "Мир" принимаются на территории уже восьми стран, и мы продолжаем работать над расширением сети приема наших карт и возможностей их держателей. Начало нашего совместного пилотного проекта с PayXpert – первый и очень важный шаг в развитии европейского эквайринга "Мира", который положит основу перспективным новым направлениям в зарубежном развитии российских платежных карт", — приводятся в сообщении слова главы "Мира" Владимира Комлева.

Возможность совершать транзакции через российскую систему упростит платежные операции для клиентов компаний, предлагающих товары или услуги на российском рынке, и, в результате, повысит их товарооборот, отмечается в релизе. Преимущества для туристического сектора также очевидны: Европу каждый год посещает более 40 миллионов российских туристов, в среднем они тратят около 172 фунтов в день.

Национальная платежная система "Мир" была создана в 2014-2015 годах после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. В процессе также была решена задача обеспечения бесперебойности операций с картами международных платежных систем на территории России.