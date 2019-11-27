МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Центральный банк России обсудит с банками ужесточение выдачи ипотечных кредитов в зависимости от уровня долговой нагрузки, сообщила директор департамент финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"В настоящее время надбавки (по коэффициентам риска — ред.) установлены по необеспеченным кредитам, потому что именно в этом сегменте мы видели накопление системных рисков, но в части ипотеки, должна сказать, что тоже наблюдаются дифференциация риска и уровня долговой нагрузки, что, естественно, вполне очевидно, чем больше нагрузка, тем больше риск, и поэтому мы тоже планируем в будущем консультироваться с банковским сообществом, в целом с сообществом на счет установления надбавок и по ипотеке тоже", — сказала Данилова на открытой дискуссии "Долговая нагрузка физических лиц".

По ее словам, рисков в сегменте автокредитования ЦБ пока не видит.

Российские банки и микрофинансовые организации с 1 октября при выдаче заемных средств обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц. Показатель долговой нагрузки (ПДН) по кредитам от 10 тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.