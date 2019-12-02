МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших россиян за одиннадцать месяцев 2019 года выросло на 38,413 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.

Первое место в рейтинге вновь занял один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, чье состояние с начала года увеличилось почти на 6 миллиардов долларов и достигло 25,6 миллиарда. Второе место занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, его богатство стало больше на 4,26 миллиарда долларов, до 23,7 миллиарда. На третьем месте оказался совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, его капитал вырос на 5,03 миллиарда, до 21,1 миллиарда долларов.

Четвертую строчку занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 19,4 миллиарда долларов (рост на 1,52 миллиарда), пятую — основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал увеличился на 1,47 миллиарда долларов, до 18,9 миллиарда. На шестом месте оказался Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", его состояние выросло на 3,58 миллиарда долларов, до 17,4 миллиарда.

Седьмое место вновь занял Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние стало больше на 1,82 миллиарда и составило 16 миллиардов долларов. На восьмой строчке остается Роман Абрамович (Evraz), его богатство составило 15,5 миллиарда долларов (рост на 1,32 миллиарда).

Девятое место досталось бенефициару "Еврохима" и СУЭК Андрею Мельниченко (14,8 миллиарда долларов), его состояние увеличилось на 2,35 миллиарда. Десятое место занял основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье состояние поднялось с начала года на 1,29 миллиарда долларов и достигло 14,4 миллиарда.