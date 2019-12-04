МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. МВД России совместно с Верховным судом и федеральными органами исполнительной власти планирует в 2021 году сформировать предложения по аресту и конфискации криптовалют, сообщили в ведомстве.

"В решение коллегии МВД РФ включен пункт, предусматривающий поручение заинтересованным подразделениям во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти при участии Верховного суда РФ сформировать предложения по правовому механизму ареста виртуальных активов в целях их конфискации до конца 2021 года", — говорится в ответе МВД на запрос РИА Новости.

Ранее РБК со ссылкой на источник сообщал, что предложения по механизму ареста криптовалют должны сформировать МВД, Росфинмониторинг, Генпрокуратура, Следственный комитет, Минюст, ФСБ, ФТС и ФССП при участии Верховного суда. Эту же информацию подтвердил изданию представитель компании Group-IB, которая специализируются на борьбе с киберпреступлениями.